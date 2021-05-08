Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 8 мая 2021, 09:00 — REGNUM Рядовой Красной армии Владимир Снитько, 1927 года рождения. Погиб 25 января 1944 года.

Оригинал Мама, сволочь и останется сволочью. Радио REGNUM создан 07.05.2020 в 10:00