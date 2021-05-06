Ереван, , 16:19 — REGNUM Обеспечению безопасности Армении привержены власти России. Об этом 6 мая заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

«Привержены (власти России — прим. ИА REGNUM) обеспечению безопасности нашего союзника — Республики Армения, — заявил глава МИД РФ. — Об этом шла речь и в ваших контактах с президентом РФ Владимиром Путиным, и в регулярном интенсивном взаимодействии наших оборонных ведомств».

Как передавало ИА REGNUM, 29 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам, что в первой декаде мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Закавказье.

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