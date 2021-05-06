Челябинск, , 16:19 — REGNUM В Челябинске вооружённый ножом ранее судимый мужчина напал на полицейских. Об этом сообщает областное УМВД.

Инцидент произошёл в Курчатовском районе. Сотрудники полиции прибыли по вызову от женщины, являвшейся его бывшей сожительницей. Она заявила, что гражданин 1975 года рождения вооружён и ведёт себя агрессивно.

Увидев стражей порядка, гражданин выпрыгнул из окна первого этажа и напал на них. угрожая расправой. Полицейским пришлось применить оружие. Нарушитель был ранен в ногу. Ему уже оказали медпомощь и сейчас избирают меру пресечения.