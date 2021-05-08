Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 8 мая 2021, 08:00 — REGNUM Письмо сержанта Ивана Ларина родным от 17 января 1945 года. Других данных нет.

Оригинал И я уверяю вас, что вы нас дождетесь. Радио REGNUM создан 07.05.2020 в 08:00