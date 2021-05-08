Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 8 мая 2021, 06:00 — REGNUM Письмо старшего лейтенанта, командира батареи 2-го дивизиона 269-го гвардейского миномётного полка Александра Чернухи отцу погибшего товарища Алексея Змеева от 8 апреля 1945 года.

Оригинал Ваш сын находился в жарких и ожесточённых боях. Радио REGNUM создан 06.05.2020 в 23:59