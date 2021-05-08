Ваш сын находился в жарких и ожесточённых боях. Радио REGNUM
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM
Москва,
8 мая 2021, 06:00 — REGNUM Письмо старшего лейтенанта, командира батареи 2-го дивизиона 269-го гвардейского миномётного полка Александра Чернухи отцу погибшего товарища Алексея Змеева от 8 апреля 1945 года.
Оригинал Ваш сын находился в жарких и ожесточённых боях. Радио REGNUM создан 06.05.2020 в 23:59
История вопроса
Письма с фронта - голоса Великой Победы, документальные свидетели войны. Каждое послание, написанное под свист пуль, - образец беспримерного мужества и патриотизма бойцов Красной армии на фронте.
"Письма с фронта" - специальный проект ИА REGNUM, в котором мы читаем письма фронтовиков, отправленные во время Великой Отечественной войны своим родным. День Победы - очень личный праздник в нашей стране, праздник всех семей: каждый из тех, кто воевал тогда, неотрывно связан и близок с теми, кто сейчас живет благодаря их победе. Наш проект - дань их подвигу и вклад в бережное сохранение этой близости и связи.
Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем. В год 75-летия Победы к нам присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети ИА REGNUM.