Москва, , 21:54 — REGNUM Российский певец Влад Топалов оказался в московской больнице. Он опубликовал фотографии в историях своего Instagram-аккаунта 6 мая.

На снимках врачи ставят Топалову капельницу. Также певец поделился видеозаписями, где хвалит местный кисель: «Это официально самый вкусный кисель, который я когда-либо в жизни пил». При этом причину госпитализации он не раскрывает.

Как сообщало ИА REGNUM, супруга Влада Топалова Регина Тодоренко также оказалась в больнице. Причина её госпитализации остаётся неизвестной.

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