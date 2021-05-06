Новосибирск, , 16:14 — REGNUM Фонтаны в Новосибирске планируют включить ко Дню Победы. Их запустят на площади у ГПНТБ, у театра «Глобус», в Первомайском сквере. На улице Орджоникидзе вместе с подачей воды включат ещё и подсветку.

«С подсветкой не все фонтаны будут включены, которые могут работать с ней. Монтаж её на самых красивых, больших подсвеченных фонтанах — это «Глобус» и ГПНТБ — будет сделан немного позже. Пока большие проблемы с их пуском. Ещё не будет подсветки пока что в Первомайском сквере. Там перемёрзли трубы, которые перемерзают раз в десять лет. Сейчас стараемся их отогреть, чтобы наполнить чашу», — рассказал «Новосибирским новостям» директор учреждения «Горфонтан» Валерий Науменко.

Подсветку обещают запустить к июлю.