Челябинск, , 16:13 — REGNUM В Ленинском районе Челябинска сотрудники полиции ликвидировали наркопритон. Об этом сообщает региональное УМВД.

Злачное место находилось в квартире женщины 1988 года рождения. При осмотре жилища были обнаружены приспособления для употребления наркотиков, а также вещество растительного происхождения. Кроме того, трое посетителей квартиры привлечены к административной ответственности за употребление наркосредств.

Против хозяйки притона завели уголовное дело. Ей грозит до четырёх лет колонии.