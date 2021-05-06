Нальчик, , 16:13 — REGNUM В Кабардино-Балкарии организованы спасательные работы на горе Эльбрус. Помощи попросили туристы из города Ставрополь. Одному из них стало плохо на высоте 4800 метров над уровнем моря, сообщили 6 мая в пресс-службе регионального управления МЧС.

В настоящее время известно, что в составе группы, совершавшей восхождение на Эльбрус, четыре человека. Группа была зарегистрирована в спасательном ведомстве перед маршрутом.

На оказание помощи туристам выдвинулись пятеро спасателей на двух единицах техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2021 года в горах Кабардино-Балкарии пропали двое альпинистов. Их тела спустя неделю найдены на Эльбрусе.

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