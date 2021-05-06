Вашингтон, , 16:22 — REGNUM За минувшие сутки на территории США выявили более 44 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 6 мая сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, в стране за последние 24 часа выявили 44 510 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 32,56 млн.

При этом за последние сутки в стране было зафиксировано 776 летальных исходов от COVID-19, а суммарное количество скончавшихся превысило 579 275.

5 мая журналисты Associated Press со ссылкой на исследование, опубликованное Белым домом, сообщили, что группы экспертов предсказывают резкое снижение заболеваемости COVID-19 в США к концу июля.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки выявили 40 733 новых носителей коронавируса.