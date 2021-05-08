Письма с фронта
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, 8 мая 2021, 02:00 — REGNUM Письмо рядового 479-го стрелкового полка Николая Синькевича родным от 15 декабря 1944 года. Пропал без вести 13 января 1945 года.

Оригинал Другой год будем праздновать вместе все, когда закончим войну. Радио REGNUM создан 06.05.2020 в 16:00