Другой год будем праздновать вместе все, когда закончим войну. Радио REGNUM
Письма с фронта
Иван Шилов © ИА REGNUM
Москва,
8 мая 2021, 02:00 — REGNUM Письмо рядового 479-го стрелкового полка Николая Синькевича родным от 15 декабря 1944 года. Пропал без вести 13 января 1945 года.
Оригинал Другой год будем праздновать вместе все, когда закончим войну. Радио REGNUM создан 06.05.2020 в 16:00
История вопроса
Письма с фронта - голоса Великой Победы, документальные свидетели войны. Каждое послание, написанное под свист пуль, - образец беспримерного мужества и патриотизма бойцов Красной армии на фронте.
"Письма с фронта" - специальный проект ИА REGNUM, в котором мы читаем письма фронтовиков, отправленные во время Великой Отечественной войны своим родным. День Победы - очень личный праздник в нашей стране, праздник всех семей: каждый из тех, кто воевал тогда, неотрывно связан и близок с теми, кто сейчас живет благодаря их победе. Наш проект - дань их подвигу и вклад в бережное сохранение этой близости и связи.
Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем. В год 75-летия Победы к нам присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети ИА REGNUM.