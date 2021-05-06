Большереченский р-н, , 16:08 — REGNUM Прокуратура организовала проверку в связи с возгоранием 18 строений, в том числе 11 жилых домов, в деревне Каракуль Большереченского района Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, проверяется исполнение требований федерального законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. Оценивается материальный ущерб.

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На место происшествия выехал прокурор района Виталий Петряков. Взят на контроль ход проводимой дознавателем МЧС доследственной проверки по факту возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в деревне Каракуль произошёл днём 6 мая. Сгорело 18 строений, в том числе один магазин и 11 жилых домов. По данным МЧС, огонь пришёл со стороны Колосовского муниципального района через лес и болотистую местность с камышом.

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