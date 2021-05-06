6 мая 2021 | Время чтения 6 мин

«Среднестатистический» губернатор в месяц совершает порядка двух-трёх поездок по городам и сёлам своего региона. Чего здесь больше — пиара, создания иллюзии народности или реального управления?

Арсен Шаяхметов, , 19:42 — REGNUM Грядущая избирательная кампания сулит нам не только выборы депутатов Госдумы, но и губернаторов. В Приволжском федеральном округе (ПФО) будут избирать глав Мордовии, Пензенской и Ульяновской областей. Руководители этих субъектов существенно увеличивают свою рабочую активность, в том числе наращивая число поездок по городам и районам. Однако эксперты расходятся во мнении относительно эффективности такого формата взаимодействия власти и общества.

Рабочая поездка Иван Шилов © ИА REGNUM

Пиар

Принято считать, что посещение губернатором входящих в его регион городов и сельских районов является заметным фактором, влияющим на его узнаваемость и популярность среди населения. Разумеется, главы субъектов по-разному используют потенциал инспекционных выездов. Это часто зависит от размеров субъекта, приближающейся избирательной кампании, субъективных интересов и качеств главы региона. Тем не менее многолетний опыт показывает, что «среднестатистический» губернатор в месяц совершает порядка двух-трёх поездок. Вместе с тем наблюдатели отмечают, что поездка поездке рознь и в некоторых случаях такой формат может дать совершенно противоположный эффект.

Как считает политолог Александр Семёнов, «многое зависит от того, как организованы поездки главы по региону».

Александр Семёнов «Одно дело, когда на местах заранее знают о приезде, всё «прилизывают, причесывают», отбирают людей для встреч и так далее. В этом случае, естественно, речь идёт только о региональном пиаре глав. Просто создание медийной картинки: губернатор активный, встречается с людьми, вникает… Но очень часто такой подход даёт обратный результат. Особенно непосредственно в тех районах, которые глава посетил».

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских в селе Тинарка Мелекесского района Ulgov.ru

Эту позицию разделяет политолог Алина Жестовская, скептически относящаяся к такому формату губернаторской работы: «Личное присутствие «в полях» никакого отношения к эффективному менеджменту не имеет. Это чистой воды политика, пиар».

При этом она отмечает, что «сейчас структура российской государственной власти утратила ту тонкую иллюзию народности, когда каждая старушка верила, что наверху о её проблемах знают и пытаются их решить».

Алина Жестовская «Соответственно — личное присутствие в территории — единственный оперативный метод продемонстрировать, что власть хоть как-то представляет себе реальное положение дел у электората».

Несколько иной точки зрения придерживается ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков:

Михаил Нейжмаков «Стоит отметить, что жители регионов, вспоминая с положительной стороны губернаторов-«старожилов» или любых легендарных руководителей своих субъектов Федерации, обращают внимание в том числе на их активные рабочие поездки даже в отдаленные районы. Есть примеры, когда жители, аргументируя изменившееся в более положительную сторону (или хотя бы ставшее нейтральным) отношение к губернатору-«варягу», чей приход в регион изначально был воспринят настороженно или даже враждебно, упоминали его регулярные рабочие поездки или встречи с жителями даже отдаленных поселков. Поэтому подобная активность губернатора для формирования его позитивного образа, безусловно, важна».

… и иллюзии прямой связи

Тезис о том, что активность глав регионов возрастает по мере приближения выборов, находит своё подтверждение и в ПФО. Так, 5 мая врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко посетил Шемышейский район, где принял участие в открытии памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Накануне майских праздников врио главы Мордовии Артём Здунов запустил новую линию на заводе «Плайтерра» в Зубово-Полянском районе республики, а недавно сменивший Сергея Морозова на посту руководителя Ульяновской области Алексей Русских совершил рабочую поездку в Кузоватовский район.

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в Шемышейском районе Pnzreg.ru

Как отмечает Михаил Нейжмаков, «понятно, что будут акцентировать внимание на такой работе вновь назначенные врио, даже если исход избирательных кампаний для них не связан с особыми рисками».

«Например, достаточно активно рабочие поездки по населенным пунктам региона проводит Артем Здунов, назначенный на пост врио главы Мордовии, где итоги выборов максимально предсказуемы. Среди регионов, где в сентябре пройдут выборы в заксобрания, — можно отметить, например, активную работу с локальной повесткой руководства Самарской области. Глава региона Дмитрий Азаров проявлял внимание и к достаточно малонаселенным сельским территориям — например, в январе 2021 года посетив расположенный на границе области Пестравский район, в котором проживает немногим более 16 тысяч граждан», — отметил эксперт.

Но было бы несправедливым заявлять, что главы регионов активизируются лишь в период избирательной кампании. Так, одним из наиболее активно посещающих города и районы региональных руководителей является глава Башкирии Радий Хабиров, который с начала года совершил уже одиннадцать таких выездов. Между тем избирательная кампания Хабирову не грозит, он избирался менее двух лет назад. Путём поездок по региону активные губернаторы пытаются решить прежде всего управленческие задачи.

По мнению Александра Семёнова, наиболее эффективны поездки, которые совершаются экспромтом.

«В этом случае действительно можно получить реальную обратную связь от людей и, как говорится, самому «руками» почувствовать ситуацию на «земле». Потому что, несмотря на ЦУРы (центры управления регионами) и «Инцидент менеджмент», до глав субъектов всё равно доходят только «прилизанные» данные. Плюс к этому такие поездки позволяют держать чиновников на «местах» в «тонусе» достаточно продолжительное время. Но для таких поездок есть ограничение в психоэмоциональной готовности самих глав столкнуться с очень часто неприглядной реальностью и общению с обычными, а не «отфильтрованными» гражданами», — считает эксперт.

Глава Башкирии Радий Хабиров в Дуванском районе Pravitelstvorb.ru

При этом, как полагает Алина Жестовская, прямой связи между частотой выездов на места и устойчивостью глав регионов всё же не существует.

Алина Жестовская «На устойчивость губернаторов влияет их личная взаимная лояльность с Кремлем, экономические и социальные показатели субъекта и доверие населения в подшефном регионе к «Москве» в широком политическом понимании. Глава, если он безобразно непрофессионален, может хоть жить у избирателей. Сегодня в одной квартире, завтра к соседям переехать — и так по кругу. Но от потери рейтинга, а затем и поста это не спасёт. Что же касается прямой коммуникации, то сейчас куда благотворнее на имидж политиков влияют онлайн-контакты с жителями, чем офлайновые постановочные пробежки по дворам и прыжки по деревенским колдобинам. Люди хотят иметь хотя бы иллюзию постоянной прямой связи с «главным». А вот если она отсутствует, то визит в одно конкретное село может, наоборот, озлобить обитателей остальной сотни сёл, обделенных вниманием».

Как бы там ни было, очевидно, что в текущем году поездки по региону будут сохранять высокую актуальность для руководителей субъектов. Ведь выезд на место — это не только дополнительный пиар, но и необходимость, продиктованная не всегда эффективной работой власти на уровне муниципалитетов.