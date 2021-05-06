Москва, , 16:06 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 6 мая, прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что некие предполагаемые сотрудники российской разведки Александр Петров и Руслан Боширов перешли на работу в Кремль.

«Петров» и «Боширов» Цитата из видео на YouTube

Дело в том, что накануне чешское издание Novinky опубликовало заявление якобы расследователя из организации Bellingcat Христо Грозева о том, что якобы причастные к взрывам на военных складах в чешском городе Врбетице в 2014 году некие Александр Петров и Руслан Боширов, которых он назвал «агентами ГРУ», больше не могут работать в разведке и стали «важными представителями Кремля» в ряде регионов России.

Речь идет о тех самых Петрове и Баширове, которых британские спецслужбы обвиняют в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери в марте 2018 года. При этом нет никаких доказательств того, что эти два персонажа хоть как-то причастны к этому делу.

По словам Пескова, ему совершенно ничего не известно о том, что Петров и Боширова «работаю в Кремле». Он отметил, что в Кремле в целом работать невозможно.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Кремль — это комплекс исторических зданий, являющийся наследием ЮНЕСКО. В этом комплексе располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента.

«Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием», — сказал Песков.

Напомним, что в своем интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян 13 сентября 2018 года Петров и Боширов заявили о том, что они работают в фитнес-индустрии и занимаются всем тем, что касается спортивного питания.