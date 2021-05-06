В аэропортах Москвы отменено и задержано более 15 авиарейсов
Москва, 6 мая, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Более 15 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в четверг, 6 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Пассажиры в аэропорту
Так, по состоянию на 16:01 мск в аэропорту «Домодедово» задержан один рейс; в аэропорту «Внуково» отменено шесть авиарейсов; в аэропорту «Шереметьево» отменено девять рейсов, еще два задержано.
Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщаются.