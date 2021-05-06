6 мая 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине оценили реакцию Зеленского на инцидент с журналисткой, которая слушала выступление украинского президента в переводе на русский язык.

Мирослава Романенко, , 19:52 — REGNUM 6 мая во время совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, заметил, что журналист не слышит его ответа. На вопрос от украинского президента журналист ответила, что слышит русский перевод его слов.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Русский перевод? Они здесь, они повсюду!» — отреагировал Зеленский.

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Данный инцидент, в частности реакцию Зеленского на слова журналистки, обсудили читатели Telegram-каналов «Леся из Страны», «Инсайдер UA», «ПЕРШИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ», «Запрещённая Украина», а также в социальной сети Facebook данный инцидент обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие отметили, что это действительно было смешно, иные написали, что им стыдно за своего президента. Кто-то вспомнил о словах бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель об «украинском русском языке», отметив, что нынче необходимо различать русских и «украинских русских».

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«То, наверное, был Путин», — предположил читатель под псевдонимом СВОИ.

«Говорит он, а стыдно мне», — добавил Рома.

«То самое чувство, когда твоей страной правит Петросян…» — добавил D.

«Блин, ну почему он ушел из Квартала? Ведь был на своем месте!» — не понимает Vladimir T.

Владимир Зеленский в передача «Вечерний Квартал». 2018 год Vadim Chuprina

«Он на месте — норм. С**т в уши, создает шум, чтобы лохи платили за газ 8 грн и не разгибались (а то «Путин нападёт»). Именно поэтому ничего не поменялось со времён «сивочолого» (Порошенко — М.Р.). Схема навара на лохах осталось прежней — давят тарифами, пугают войной. Лох платит, олигархат жиреет…» — ответил на реплику Vladimirа T. Artiom Dk.

«Петров и Баширов даже в наушники пролезли?» — спрашивает Yanichar Y.

«Петров и Баширов любят исторические места, в Киеве их много», — иронизирует Grinus Od.

«Там русский дух, там Русью пахнет», — ответил Иван М. цитатой из поэмы «Руслан и Людмила».

«После слов Мендель нужно различать русских и украинских русских», — отметила Лариса П.

«Русские даже у зели (Зеленского — М. Р.) в голове, когда он хочет думать на украинском, а продолжает думать на русском», — пишет Светлана Г., напоминая, что украинский президент — русскоязычный.

«Да, мы повсюду, а как он хотел? Это наша земля», — отреагировала Елена К.

«Какие шутки? Так и есть…» — подытожила Люда И.

«Петросян на минималках», — отреагировал Pavel.

«Он уверен, что его рейтинг растет и что все будут опять за него голосовать, плюс часть упоротых порохоботов. Какая же жестокая реальность ждет этого недоноска, жаль, что нам еще терпеть этот идиотизм 3 года», — добавил Vladislav Odessa.

«Ну он же клоун, ну и что?» — спросил Александр.

«Что с него возьмёшь, кроме анализа, и дашь, кроме диагноза…» — отметил Paul Just Paul.

«Они везде и мы тоже — 11 миллионов русских граждан Украины! А русский язык наравне с испанским и английским является международным языком общения! Этой журналистке иностранной на «мове», что ли, должны в наушниках рассказывать?!» — спросил Владимир К.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Киев President.gov.ua

«Они здесь — это про продукты 95-го квартала в России и Украине на русском языке?» — задался вопросом Max, подразумевая фильмы студии «Квартал 95», которые были сняты на русском языке.

«Да, тут не отшутился, а смачно так подлизнул хозяевам», — пишет diich.

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«Да-да… Везде… Так что США могут валить на свой континент, бо тут русскими занято, а как с индейцами с ними не выйдет», — добавила Елена.

«Само на каком разговаривает?..» — спросил А. С.

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