Александровский район, Ставропольский край, , 16:01 — REGNUM В Ставропольском крае найдено тело подполковника полиции. Помощника начальника отдела МВД в Александровском районе — начальника отделения по работе с личным составом обнаружили без признаков жизни в нескольких километрах от села Александровское, пишет NewsTracker.

Из подробностей инцидента стало известно, что тело подполковника МВД было найдено 3 мая местным пастухом. Звонок в полицию поступил около 16:00. Предположительно, смерть наступила за пять часов до того, как обнаружили тело, пишет «Комсомольская правда».

По данным СМИ, следов насилия на теле 41-летнего полицейского не обнаружили. Известно, что мужчина страдал тяжелым заболеванием. По факту его гибели организована проверка, назначены экспертизы.

На официальных страницах правоохранительных органов комментариев по поводу случившегося пока нет.