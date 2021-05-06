Пермь, 6 мая 2021, 16:01 — REGNUM В аэропорту Перми из-за смерти пассажира совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании «Аэрофлот» рейса Москва — Екатеринбург. Об этом сообщает портал E1.RU.
Трагедия произошла 5 мая. Самолёт пошёл на посадку, когда 72-летнему пассажиру стало плохо, но на момент приземления он скончался. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.
Тело умершего было передано медикам. Далее борт продолжил полёт.
«Самолёт приземлился в 01:01 местного времени, вылетел в 02:50», — уточнили в аэропорту Перми.