Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM Жителей южных и восточных районов Ленинградской области предупредили о первых майских грозах, которые ожидаются во второй половине дня 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

«В ближайшие один-три часа в южных и восточных районах ожидаются грозы», — сообщает ведомство.

Как отмечает, в свою очередь, ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 7 мая, в регионе ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь, ночью в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер юго-западный, южный ночью 4−9 м/с, днём 6−11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днём +6…+11 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.