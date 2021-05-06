Москва, , 16:00 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» подходит как для первой вакцинации и ревакцинации, так и для роста эффективности в комбинации с другими вакцинами. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Спутник Лайт» является хорошим инструментом как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами», — сказал Гинцбург, чьи слова приводит пресс-служба РФПИ.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций объявили о регистрации вакцины «Спутник Лайт».