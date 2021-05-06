Анкара, , 16:00 — REGNUM Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и заместитель премьер-министра — министр обороны Латвии Артис Пабрикс провели встречу, в ходе которой обсудили ряд вопросов. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, говорится 6 мая в сообщении минобороны Турции.

В сообщении военного ведомства отмечается, что Акар и Пабрикс в режиме видеоконференции обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в сфере оборонной промышленности и НАТО, а также двусторонней и региональной обороны.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая министерство национальной обороны Турции сообщило, что вооруженные силы (ВС) Турции нанесли удары по объектам боевиков на севере Ирака.

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