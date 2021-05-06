Киев, , 16:06 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко был одним из участников встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеным и его заместителем Викторией Нуланд. Соответствующее фото опубликовал журналист Евгений Куксин 6 мая в своём телеграм-канале.

На фото видно, что Порошенко сидел в стороне от гостей.

Ранее ряд украинских СМИ, связанных с бывшим президентом Украины, сообщили о встрече Порошенко с представителями США, снабдив новость фотографией рукопожатия Порошенко и Блинкена шестилетней давности.

Встреча, согласно плану визита, продлилась 20 минут, а не час, как заявлял Порошенко.

Напомним, ранее издание Strana.ua сообщило о том, что во время встречи с Блинкеным экс-президент Украины просил принять Украину в НАТО, мотивируя это «российской агрессией».

Читайте также: Украинские СМИ узнали подробности встречи Блинкена с депутатами Рады