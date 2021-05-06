Большереченский район, Омская область, 6 мая, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В Омской области 6 мая ликвидируют крупный пожар в деревне Каракуль Большереченского района.

Дмитриев-Оренбургский Николай. Пожар в деревне

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, в населённом пункте сгорело 18 строений, в том числе один магазин и 11 жилых домов. Причина пожара устанавливается. Известно, что огонь пришёл со стороны Колосовского муниципального района через лес и болотистую местность с камышом, находящуюся рядом со строениями.

Очевидцы уточняют, что огонь из-за сильно ветра быстро распространился на деревню. Из людей никто не пострадал.

«Виновные в произошедшем будут привлечены к ответственности», — заверили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Каракуле произошёл 6 мая в 13:15 по местному времени.

По данным МЧС, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели два дома. Распространению пламени поспособствовал порывистый ветер.

От МЧС в тушении принимают участие 15 человек и восемь единиц техники. Также задействованы сотрудники управления противопожарной службы.

Оставшихся без крова сельчан готовы отправить в пункт временного размещения (ПВР), который находится в районном посёлке Большеречье. Пока никто из жителей не изъявил желание направиться в ПВР.