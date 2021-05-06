Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM Калининский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление прокурора и признал запрещенными к распространению на всей территории РФ видеозаписи с членовредительством, а также «руфингом» и «зацепингом», которые были размещены в одной из популярных социальных сетей. Об этом решении 6 мая сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

В административном иске прокурор отметил, что видео, которые размещены в соцсети, оказывают негативное влияние на духовное, психическое, нравственное и физическое воспитание несовершеннолетних. А также побуждают к причинению вреда собственному здоровью и пропагандируют молодежные деструктивные субкультуры self-harm, «руфинг» и «зацепинг».

"Суд административное исковое заявление удовлетворил», — уточнили в ОПС.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургский суд запретил аниме про жизнь после смерти