Варшава, , 15:55 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире Polskie Radio 24 раскритиковал инициативу 14 стран ЕС создать общеевропейские вооруженные силы быстрого реагирования.

«Оборонительные возможности Европы связаны в основном на НАТО. Это в первую очередь альянс самых сильных армий Запада. Самый сильный военный альянс в мире, и Европа находится полностью под его защитой. И плодить какие-то новые структуры, которые непонятно как будут работать в отрыве от НАТО, не нужно», — заявил Яблонский.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подчеркнул, что ЕС и его оборонительные возможности должны быть связаны с НАТО.

«Мы не хотим допустить, чтобы ЕС в вопросе обороны конкурировал с НАТО. Это принцип, которого мы последовательно придерживаемся», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры обороны 14 стран ЕС выступили с совместным заявлением о необходимости создать совместные вооруженные силы быстрого реагирования, которые могли бы решать на ранних стадиях международные кризисы. Сообщалось, что данная инициатива будет обсуждаться 6 мая в рамках переговоров министров обороны всех стран-членов Евросоюза, которые пройдут под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелля.