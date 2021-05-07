Чебоксары, , 06:54 — REGNUM В чувашском городе Шумерля выясняют детали происшествия в одном из домов: у хозяина украли пневматическую винтовку и «обчистили» холодильник. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

В полицию обратился 53-летний шумерлинец, у которого утром после застолья исчезли практически все продукты из холодильника, а из погреба пропала банка с мёдом. Но самым ценным украденным предметом стала пневматическая винтовка стоимостью 6,5 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Правоохранители полагают, что кражу мог совершить 20-летний сельчанин: в полиции отмечают, что оперативники изъяли у него дома часть похищенных продуктов питания.

«В настоящее время полицейские устанавливают, куда молодой человек спрятал винтовку», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что ранее подозреваемый привлекался к ответственности за стрельбу из пневматического пистолета по окнам дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах прекращено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии, которому инкриминировали кражу в магазине сотового телефона. После служебной мужчину уволили со службы.

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