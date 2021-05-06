Москва, , 15:50 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что в России готова к регистрации еще одна вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 — «Спутник Лайт». Об этом Путин сказал сегодня, 6 мая, на встрече с вице-премьером России Татьяной Голиковой.

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«Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина «Спутник Лайт», — сказал Путин.

Глава государства попросил Голикову представить ему доклад по этому вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о том, что результаты экспертизы облегченной однокомпонентной вакцины против коронавируса, которая получила название «Спутник Лайт», оказались довольно обнадеживающими. Мурашко отметил, что данная вакцина вполне может быть использована для ревакцинации.