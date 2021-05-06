Вольфсбург, Германия, , 15:50 — REGNUM Футбольный клуб «Вольфсбург» намерен выкупить у московской команды «Динамо» права на ее немецкого полузащитника Максимилиана Филиппа, который в настоящее время играет в немецком клубе на правах аренды. Об этом 6 мая сообщает Kicker.

«Если нас устроят условия, то мы бы хотели продолжить работу с ним», — приводит издание слова управляющего директора клуба Йорга Шмадтке.

При этом в соглашении об аренде 27-летнего футболиста есть опция о его выкупе за €11 млн.

Отметим, Максимилиан Филипп играет на права аренды за «Вольфсбург» с октября минувшего года и провел за немецкую команду 21 матч, отметившись в них тремя голами и двумя результативными передачами.