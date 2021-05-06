Саратов, , 16:09 — REGNUM В Саратовской области завершили реорганизацию регионального управления Россельхознадзора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

4 мая в результате проведенных организационно-штатных мероприятий в налоговых органах зарегистрировано новое межрегиональное управление — управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям. Центром объединенного ведомства станет Саратов. При этом работа будет осуществляться на территории двух регионов, уточняет пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, подведомственные учреждения Россельхознадзора проведут диагностику домашних животных на наличие генома возбудителя COVID-19. Бесплатные исследования будут осуществляться до момента сбора необходимого объёма информации о распространении COVID-19 среди популяции животных в России.

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