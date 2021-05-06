Сеул, , 15:52 — REGNUM Первая южнокорейская ракета-носитель, изготовленная с применением отечественных технологий, будет запущена в октябре 2021 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на главу Корейского института аэрокосмических исследований (KARI).

Данное заявление было обнародовано 6 мая в ходе пресс-конференции.

Как отметил глава института, сборка 200-тонной трёхступенчатой ракеты «Нури» осуществляется по графику, добавив, что после завершения сборки первой-третьей ступеней ракета будет полностью готова и перевезена на стартовую площадку, подготовка которой также завершается.

Напомним, что южнокорейские учёные разрабатывают отечественную ракету-носитель с 2010 года. Проект оценивается в 2 трлн вон (~$1,8 млрд).

Известно, что первый запуск ракеты планируется с макетной полезной нагрузкой. Позднее она будет запущена с реальным спутником.