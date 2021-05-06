Москва, , 15:46 — REGNUM В начале майских праздников темпы вакцинации от COVID-19 в российских регионах снизились. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

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"Как Вы справедливо отметили, в начале майских праздников темпы вакцинации несколько снизились», — сказала Голикова.

По её словам, лучшими по темпам вакцинации регионами с 31 марта по 5 мая стали Тыва, Калмыкия, Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономный округа. При этом наиболее низкие темпы вакцинации за тот же период продемонстрировали Северная Осетия, Приморский край, Адыгея, Кабардино-Балкария и Дагестан.

Что касается снижения темпов вакцинации в сами майские дни, то «самое высокое снижение продемонстрировали Курганская область, Еврейская автономная область, Томская область, Чеченская Республика»: «Понятно, что люди, наверное, с учетом нерабочих дней съехали из столичных городов, но тем не менее — и мы на это ориентировали — важно организовать вакцинацию таким образом, чтобы она была доступна в любой точке».