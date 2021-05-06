Варшава, 6 мая, 2021, 15:44 — ИА Регнум. 6 мая в Президентском дворце Варшавы состоялось традиционное ежегодное вручение премий президента «За вклад в развитие польской экономики». Мероприятие прошло уже 18-й год подряд. Об этом передает пресс-служба президента Польши President.pl.

Prezydent.pl Анджей Дуда проводит награждение

Целью данных наград выступает поддержка польских предпринимателей и поощрение лучших из них. Глава польского государства благодарил представителей организаций, которые вошли в число лауреатов, и подчеркнул важность их роли в продвижении Польши.

Среди лауреатов экономических премий президента оказались такие фирмы, как APS Energia, Columbus Energy, Sunreef Venture, Suempol и Izodom 2000 Polska. Индивидуальной награды удостоился профессор Хенрик Скаржиньский — отоларинголог, основатель и директор Института физиологи и патологии слуха в Варшаве.

«Это самое большое событие, состоявшееся в Президентском дворце в этом году. И я очень рад, что оно проходит не дистанционно, а очно, потому что для меня это свидетельство того, что мы мчимся к снятию ограничений и возвращению к нормальной жизни», — подчеркнул Дуда.