Бишкек, , 15:42 — REGNUM Председатель правления международного аэропорта «Манас» Бакыт Шаршеев обсудил с директором Евразийского банка развития по Киргизии Нурланом Акматовым возможность выделения банком денег на реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

Также Шаршеев поднял вопросы, касающиеся предоставления финансов на модернизацию инфраструктуры главной воздушной гавани Киргизии.

Представитель ЕАБР в республике отметил, что финансирование проектов, усиливающих транспортно-логистические связи между государствами-членами этой международной финансовой организации, является одним из приоритетных направлений в деятельности банка.

По его словам, банк рассмотрит возможность участия в развитии инфраструктуры аэропорта «Манас», включая софинансирование при участии других международных доноров.