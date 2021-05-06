Новосибирск, , 15:39 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки было выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 78 случаев.

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«Скончались ещё пять пациентов: две женщины в возрасте 71 и 83 лет и трое мужчин в возрасте 82, 66 и 46 лет. Всего в регионе умерли 1777 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 48 человек, на ИВЛ — четыре пациента«.Всего в регионе зарегистрировано 41 552 случая заражения коронавирусом, в том числе у 2520 детей; 37 946 пациентов выздоровели (+49 за сутки).