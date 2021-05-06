Варшава, , 15:39 — REGNUM 6 мая заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции напомнил, что с 8 мая в республике после локдауна, связанного с пандемией коронавируса, возобновят работу гостиницы. Об этом передает Polskie Radio.

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«С субботы 8 мая по всей стране откроются гостиницы, но я напоминаю, что они будут работать с рядом серьезных ограничений. Они смогут принять не более 50% посетителей от максимального числа возможных посетителей. Кроме того, постояльцы и сотрудники будут обязаны носить защитные маски везде за пределами своих номеров. Особенное внимание хочу обратить на лифты — там наиболее высокая вероятность распространения вируса», — отметил Краска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше правительство утвердило постепенный план выхода из локдауна и возвращения к нормальной жизни. Так, с 4 мая там были открыты магазины мебели и стройматериалов, а также художественные галереи и музеи. С 15 мая в республике будет отменен масочный режим в общественных местах на открытом воздухе. Но в закрытых помещениях и в общественном транспорте ношение защитных масок останется обязательным. С 29 мая будут разрешено организовывать свадебные и другие торжества с участием не более 50 гостей. Кроме того, постепенно возобновят очное обучение в школах и университетах.