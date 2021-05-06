Москва, , 15:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что решение об объявлении нерабочих дней между майскими праздниками оказалось оправданным и эффективным — уровень заражения коронавирусом в России снижается. Об этом Путин заявил сегодня, 6 мая, на встрече с вице-премьером России Татьяной Голиковой.

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Путин напомнил, что решение сделать нерабочими дни между майскими праздниками было принято для того, чтобы поспособствовать снижению опасности распространения коронавирусной инфекции.

Это решение, считает российский лидер, оказалось оправданным, так как фиксируется снижение заболеваемости.

«Количество заболевших уменьшается, а количество тех, кто выздоровел, увеличивается. Идет и тестирование, продолжается вакцинация», — подчеркнул президент.

Но при этом Путин отметил, что в ряде регионов темпы тестирования на коронавирус, а также темпы вакцинации от него снизились. Эти темпы надо нарастить, заявил российский лидер.