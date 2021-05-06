Винница, Украина, , 15:41 — REGNUM В Виннице загорелось трёхэтажное офисное здание. Об этом сообщила 6 мая пресс-служба МВД Украины.

«В трёхэтажном офисном здании на третьем этаже возник пожар… огнём охвачены третий этаж и крыша», — сказано в сообщении.

Позже пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила, что пожарным удалось предотвратить возгорание смежных помещений, однако из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние склады.

На месте происшествия нашли тело одного погибшего. Его личность устанавливается.

Всего в тушении пожара приняли участие 60 человек и 13 единиц техники.

Напомним, ранее во Львове загорелось здание гостиницы. Постояльцев оперативно эвакуировали, никто не пострадал.

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