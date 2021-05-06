Варшава, , 15:37 — REGNUM Генеральный прокурор Европейского союза Лаура Кёвеши заключила, что Суд ЕС должен постановить, что законодательство Польши о судебной системе противоречит законодательству ЕС. Она зачитала его в рамках своей пресс-конференции 6 мая, передает Onet.pl.

«Нормы польского законодательства, определяющие порядок работы судебной системы в республике, в частности, порядок назначения судей и их снятие с должностей, противоречат нормам Европейского союза в сфере верховенства права и независимости судей от иных ветвей власти. Мы призываем Суд Евросоюза принять соответствующее решение по этому поводу», — говорилось в сообщении европейского прокурора.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Еврокомиссия подала иск против Польши в Суд ЕС. Причиной стал новый закон о судебной системе Польши, который Варшава приняла 20 декабря 2019 года. По мнению Брюсселя, он «подрывает независимость польских судей и несовместим с принципом ЕС о верховенстве права».

«Новый закон позволяет Дисциплинарной палате польского Верховного суда, состав которой назначается правительством (в связи с чем её независимость очень сомнительна) влиять на решения по делам, которыми должны заниматься независимые судьи», — говорится в обращении.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер уже заявил, что иск Еврокомиссии в Суд ЕС «лишен юридических оснований». При этом он напомнил, что система правосудия является сферой исключительной компетенций каждой из стран-членов, что прямо вытекает из Конституции Польши и Договора о ЕС.