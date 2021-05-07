Ульяновск, , 07:27 — REGNUM В Ульяновскую область в Центральную клиническую медико-санитарную часть имени В. А. Егорова поступила очередная партия вакцины от COVID-19. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

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В медсанчасть поступило 350 доз вакцины «Спутник V» и 300 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Главный врач медсанчасти Юрий Келин отмечает, что в настоящее время в поликлинике можно вакцинироваться тремя видами вакцин — помимо указанных двух, есть также «КовиВак».

"Решение о том, какой препарат использовать, должно приниматься по рекомендации врача», — пояснил руководитель учреждения, призвав жителей «правильно проинформировать доктора о своих хронических заболеваниях, принадлежности к группе риска, аллергических реакциях».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 53 938 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 51 164 человека (94,86%), скончались 1222 пациента с коронавирусом.

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