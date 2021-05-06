Вашингтон, , 21:46 — REGNUM В социальной сети Twitter стала доступна функция, предлагающая заменить грубые посты на более вежливые. Об этом сообщило издание TechCrunch.

По данным издания, подсказки помогут пользователям принимать более правильные решения в отношении постов, которые они публикуют. При этом люди всегда могут оставить изначальный текст.

Добавим, что функция доступна только англоязычным пользователям операционной системы iOS. В дальнейшем подсказки для более тактичного ответа появятся и на Android-устройствах.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony перестаёт выпускать зеркальные фотокамеры