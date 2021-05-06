Вашингтон, 6 мая, 2021, 21:46 — ИА Регнум. В социальной сети Twitter стала доступна функция, предлагающая заменить грубые посты на более вежливые. Об этом сообщило издание TechCrunch.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

По данным издания, подсказки помогут пользователям принимать более правильные решения в отношении постов, которые они публикуют. При этом люди всегда могут оставить изначальный текст.

Добавим, что функция доступна только англоязычным пользователям операционной системы iOS. В дальнейшем подсказки для более тактичного ответа появятся и на Android-устройствах.