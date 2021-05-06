Новосибирск, , 15:34 — REGNUM В Новосибирской области следователи начали доследственную проверку информации о том, что пёс пытался укусить четырёхлетнего ребёнка. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Собака Dineshraj Goomany

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в городе Новосибирске на Шевченковском жилмассиве разгуливает стая бездомных собак. Один из псов кинулся на четырёхлетнего ребёнка и пытался его укусить», — уточнили в ведомстве.

Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.