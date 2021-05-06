Сертолово, Ленинградская область, , 15:37 — REGNUM В Ленинградской области обнаружили части тела пенсионерки, которая почти год назад была объявлена в розыск как без вести пропавшая. Останки женщины были разложены по пакетам и спрятаны в лесном массиве. В убийстве подозревают ее сына. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти был задержан 41-летний сын пропавшей в августе 2020 года 64-летней жительницы города Сертолово. Спустя полгода безуспешных поисков пенсионерки, мужчина признался правоохранительным органам, что расчленил тело матери и закопал останки в лесу. При этом подозреваемый утверждал, что его мать умерла своей смертью в день своего рождения. Однако вместо того, чтобы сообщить о смерти матери куда следует, сын решил избавиться от трупа, расчленив его на части ножовкой по металлу, а после вывез расфасованные по пакетам останки в лес за деревней Лупполово Всеволожского района.

Мужчина был задержан, а позже заключен под стражу. Однако найти останки на месте, на которое указывал обвиняемый по делу об убийстве, тогда не удалось. Только спустя два месяца с помощью поисковых собак было установлено место захоронения — недалеко от кладбища у города Сертолово. Части тела пропавшей женщины были разложены по пакетам и упакованы в рюкзак.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, назначены судебные экспертизы. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, — подытожили в ведомстве. — Расследование уголовного дела продолжается».

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