Курган, , 15:33 — REGNUM В Курганской области к 6 мая подтверждены 32 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 21 зафиксирован в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 36 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 6 мая выявлен 20 601 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 19 150 человек, скончался 401 пациент с COVID-19.