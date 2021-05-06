Москва, , 15:32 — REGNUM Российские вакцины от COVID-19 основаны на технологиях, которые до этого применялись в течение десятков лет. Об этом в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой заявил президент РФ Владимир Путин.

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"На сегодняшний день наши препараты — они все известны, вот сейчас «Спутник Лайт» появился, появится уже сегодня — наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями», — сказал Путин.

По его словам, они также «весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными».

Путин напомнил о словах одного из европейских специалистов: «Надежны, как автомат Калашникова. Да. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он, безусловно, прав. Просты и надежны, как автомат Калашникова».