Милан, Италия, , 15:35 — REGNUM По окончании нынешнего сезона главный тренер миланского футбольного клуба «Интер» Антонио Конте может покинуть свою команду. Об этом 6 мая сообщает Tuttosport.

По информации источника, 51-летний специалист намерен получить от руководства «Интера» гарантии ввиду чрезвычайной ситуации с финансами, так как хочет понять план действий миланского клуба и его стратегию на будущее.

При этом в случае, если тренеру не предоставят таких гарантий, он намерен летом покинуть «Интер» и не доработать до окончания действия своего контракта, который рассчитан до лета 2022 года.

Отметим, Антонио Конте стал главным тренером миланского «Интера» в 2019 году ив нынешнем сезоне команда под его руководством впервые за 11 лет стала чемпионом Италии.