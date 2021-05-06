Бишкек, 6 мая, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров посетил село Максат, пострадавшее в результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщили сегодня, 6 мая, в пресс-службе главы государства.

Gov.kg Жители села Сада Лейлекского района Баткенской области Киргизии

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На встрече с местными жителями Жапаров заявил, что в пострадавших во время боевых действий сёлах вместо получивших повреждения домов воздвигнут новые современные жилища. Строительные работы предполагается завершить в течение двух месяцев.

Также, по его словам, будут восстановлены разрушенные социальных и коммерческие объекты.

Президент пообещал, что семьям киргизстанцев, погибших во время приграничного конфликта, выплатят компенсации в размере 1 млн сомов (885 тысяч рублей), а пострадавшим предпринимателям окажут содействие.

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