Москва, , 15:28 — REGNUM Власти России регулярно говорят о том, что вопрос ограничения авиасообщения с другими странами не является политическим. Об этом в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой заявил президент РФ Владимир Путин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

«Что касается наших партнеров за границей, то мы на всех уровнях постоянно говорим об этом», — сказал Путин.

По его словам, данный вопрос «не лежит в политической плоскости, это исключительно вопрос, связанный с медицинскими ограничениями».