Новосибирск, , 15:28 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка после пожара. Об этом сообщает региональное управление СКР.

В ведомстве уточнили, что накануне, 5 мая, в одном из частных домов в Искитиме произошёл пожар. Хозяйка дома выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь. В доме оставался её девятилетний сын. Сосед бросился спасать ребёнка. Мужчине удалось вынести его из горящего дома. Ребёнок с 90% ожогами тела был доставлен в больницу. Несмотря на оказанную помощь, сегодня, 6 мая, мальчик скончался.

Дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».