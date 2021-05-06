Киев, , 15:35 — REGNUM До 1 июля 2021 года на Украине могут ввести сертификаты, содержащие информацию о вакцинации против COVID-19. Об этом заявил 6 мая во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его словам, в документе будет содержаться информация о вакцинациях, результатах тестов, а также фактах заболевания и выздоровления COVID-19.

Документ разрабатывают с учётом требований Digital Green Certificate и Smart Vaccination Certificate, принятых Еврокомиссией и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Румынии приняли решение передать Украине 100 тыс. доз вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca.

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